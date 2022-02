Reconstructie N395 bij Oost- en Middelbeers gaat laatste fase in

OOSTELBEERS - Fietsers zullen het al gemerkt hebben, er wordt momenteel gewerkt aan het fietspad langs de N395 in Oostelbeers. Daarmee is gestart met de laatste fasen van de reconstructie aan die provinciale weg tussen Oirschot en Hilvarenbeek.

Momenteel worden voorbereidende werkzaamheden gedaan naast de doorgaande weg aan het fietspad tussen de Schoolstraat en de Marjolein. Het fietspad wordt opnieuw bestraat en er worden proefsleuven gegraven. Dit duurt nog tot 25 februari.

Vanaf dan beginnen de werkzaamheden aan de doorgaande weg. De N395 tussen de kruising Lindeakkers en de Antoiniusstraat in Oostelbeers en de kruising bij de Kempenweg en de Beerschotseweg is dan tot en met 11 april afgesloten voor doorgaand verkeer.

Bewoners

Bestemmingsverkeer dat in Oostelbeers (tussen de Lindeakkers en de Marjolein) moet zijn kan het werkvak vanaf de kruising bij de Lindeakkers en de Antoniusstraat wel inrijden, maar moet dan snelheid minderen tot 20 kilometer per uur. Niet alleen vanwege de veiligheid voor henzelf of de wegwerkers, maar ook omdat er niet altijd over een asfaltlaag gereden kan worden en dan sprake kan zijn van opspattende steentjes.

Dat geldt ook voor bestemmingsverkeer dat buiten de bebouwde kom moet zijn (tussen de Marjolein en de Beerschotseweg). Die bewoners of bezoekers rijden het beste vanaf de Beerschotseweg het werkgebied in.

De meeste bewoners in het werkgebied in Oostelbeers zullen hun woning gedurende die periode alleen te voet of met de fiets kunnen bereiken tussen 07.00 en 17.00 uur.

Weekenden

Tijdens twee weekenden zal er ook gewerkt worden aan de weg en dan is beperkt of helemaal geen mogelijkheid om over de rijbanen te rijden. In het weekend van 4 tot en met 7 maart zijn er funderinsgwerkzaamheden, dan is beperkt verkeer mogelijk. In het weekend van 8 tot en met 11 april is de weg volledig afgesloten om te kunnen asfalteren.

Rotonde

Op de rotonde bij de Haagakkers is het overigens nog even wachten, bleek onlangs bij een digitale informatiebijeenkomst. Die wordt naar verwachting pas volgend jaar aangelegd, omdat nog niet alle benodigde gronden in handen van de provincie zijn, zei een woordvoerder van aannemer BAM Infra.

Drempels

Diverse automobilisten in Diessen gaven eerder aan dat ze schade hebben aan de voorbumper nadat ze over de drempels reden bij de toegangswegen tot de N395. In Oost- en Middelbeers hoeven automobilisten daarvoor niet te vrezen, liet een provinciewoordvoerder al weten. ,, Die drempels daar worden nog aangepast en in Oost- en Middelbeers worden ze meteen al minder steil.”

Laatste fases

Tussen april en september dit jaar wordt het deel tussen het Doornboomplein en de Lindeakkers aangepakt. Enexis legt tussen juli en augustus ook een hogedruk gasleiding aan onder het fietspad op dat traject. En tussen juli en september dit jaar wordt de laatste hand gelegd aan de reconstructie. Dan is het deel tussen de Rijtseweg in Diessen en het Doornboomplein aan de beurt.