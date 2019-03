Reconstructie Postelsedijk start na bouwvak

De Postelsedijk in het zuiden van Reusel wordt over 3,5 kilometer aangepakt. Als alles volgens plan verloopt, is de klus begin februari 2020 geklaard.

Schoorvoetend

Met de reconstructie is een investering van 3,8 miljoen euro gemoeid. De meerderheid van de gemeenteraad ging in september 2018 niet zonder slag of stoot akkoord met dat collegevoorstel. PvdA stemde tegen. De fractie vond het te vroeg om nu voor veertig jaar een besluit te nemen. „Over een jaar of tien is de discussie over bereikbaarheid afgerond en hebben we de ontwikkeling in dat gebied beter inzichtelijk”, zei fractievoorzitter Fiona Bijl. Partij Samenwerking vond de investering veel te hoog, maar een ingediend wijzigingsvoorstel voor 2,6 miljoen euro miste onderbouwing. De fractie liet zich door wethouder Frank Rombouts overtuigen dat de voorgestelde reconstructie de beste oplossing was en ging 'schoorvoetend’ akkoord.