Rector van Pius X Bladel nodigt álle ouders uit op de koffie

Stel dat ze nou allemaal komen? Maarten de Veth, rector van het Pius X-College in Bladel, kan daar hartelijk om lachen. ,,Om eerlijk te zijn verwacht ik er een stuk of tien. Maar al komen ze allemaal, natuurlijk zijn ze dan welkom. Graag zelfs. Dan gaan we gewoon kijken hoe we dat handig kunnen organiseren."

De Veth is nu goed een jaar rector-bestuurder van de Bladelse school. Hiervoor was hij onder andere rector van het Augustinianum in Eindhoven, directeur van het Dr.-Knippenberg College in Helmond en directeur van Pleincollege De Burgh in Eindhoven. ,,Ik liep er al een tijdje mee rond dat ik de ouders meer bij de school wil betrekken. Als directie zet je een koers uit. Maar vinden zij daar nou van? En moet het anders?"

Mooi breed beeld

Teamleiders en docenten ontmoeten ouders wel vaker, maar dan gaat het - terecht, zegt De Veth - vooral over de ontwikkeling van de individuele leerling en niet zozeer over de school. Hij kwam op het idee toen hij een basisschool in Bladel bezocht. Daar sprak hij iemand die op meerdere afdelingen van het Pius X een kind had zitten. ,,Die heb ik uitgenodigd, want die heeft een mooi breed beeld van de school. Maar ja, waarom dan niet eens meer ouders gevraagd."

Om alle ouders een kans te bieden heeft hij ze daarom maar meteen allemaal uitgenodigd, en wel op maandag 30 maart om half vijf. Ze moeten zich van tevoren aanmelden. Hij realiseert zich dat het druk kan worden. ,,Ik verwacht een groepje. Als het er honderden zijn, dan gaan we het anders organiseren. De directie bestaat uit vier personen. We krijgen het hoe dan ook gedraaid." Het ministerie van Onderwijs heeft zich geïnteresseerd getoond voor het 'experiment'.

Niet altijd de tijd

Uiteraard spelen ouders al een rol op school, bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad. De rector onderstreept daarom ten zeerste dat hij daar niet ontevreden over is. ,,Maar ik wil al die anderen die je anders niet ziet nu ook eens een kans geven."