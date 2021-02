Reddingsactie voor treurbeuk; boom is onderdeel van rijke Roomse Bergeijkse geschiedenis

BERGEIJK - Met een indrukwekkende reddingsactie van de treurbeuk bij het kerkhofkapelletje in het Patersbos is een stuk Bergeijkse geschiedenis voor het nageslacht gered. De Bergeijkse schrijver Johan Biemans weet er alles van. Zijn vader kwam als tuinman in 1927 in dienst van de zusters Ursulinen die daar op de hoek van de Eerselsedijk een klooster, meisjesschool en pensionaat hadden.

Een van de laatste herinneringen

Bergeijk schakelde onlangs een hoveniersbedrijf in om de markante treurbeuk én het bijbehorende kapelletje te redden. De laatste jaren was deze steeds schuiner gaan hangen, waardoor de boom een bedreiging werd voor het kapelletje. De beuk, samen met de kapel één van de laatste herinneringen aan het Bergeijkse kloosterleven, is inmiddels weer rechtgezet.

Johan Biemans senior was jarenlang verantwoordelijk voor het onderhoud van de treurbeuk en de andere planten en bomen rondom dit gebouwencomplex. ,,Hij is daar in 1927 op 21-jarige leeftijd als tuinman gestart en heeft tot aan 1969 dit werk gedaan”, aldus Biemans. Het klooster werd jaren geleden al gesloopt, op de plek waar nu het Hofhuys staat, met daarnaast De Kattendans.

Quote Het kapelletje is het enige tastbare “monument” van de vroegere aanwezig­heid van de zusters.

De zusters Ursulinen begonnen in de jaren tachtig van de negentiende eeuw met het onderwijs aan meisjes in Bergeijk én Westerhoven, waaronder in dit voormalige Bergeijkse klooster. In 1939 vertrokken de zusters, de paters Assumptionisten namen toen hun intrek in het gebouw. Zij hebben de kapel na de sloop van het klooster altijd goed onderhouden, totdat ook zij vertrokken in 1969. Daarmee is het het enige tastbare “monument” van de vroegere aanwezigheid van de zusters.

Quote Ze wilden graag dat hij meeging als tuinman naar Helmond, maar de paters wilden hem ook graag houden in Bergeijk Johan Biemans

,,De kapel werd op 1 mei 1906 feestelijk geopend. Het was gebouwd ter ere van het zilveren jubileum als overste van zuster Marie Felicité", aldus Biemans. Een gedenksteen met opschrift “Mer Felicité 1 mei 1906” staat onderaan aan de achterkant van dit gebouwtje. “Ons vader bleef daar voor de zusters werken tot ze in 1939 vertrokken. Ze wilden graag dat hij meeging als tuinman naar Helmond, maar de paters wilden hem ook graag houden in Bergeijk.”

De ‘Bergeijkse beeldenstorm

Tot aan zijn pensioen heeft Biemans senior de tuinen en daarmee ook de treurbeuk onderhouden. ,,Het was zijn hof, ze konden hem niet missen. In dit kapelletje stond het beeld van de Pieta, Italiaans voor Onze Lieve Vrouw van Smart. Dat beeld werd al snel door de Bergeijkse jeugd gesloopt, na het vertrek van de paters.”

Later bij de sloop van het complex werden door het Rode Kruis ook de graven van de nonnen en paters op de nabijgelegen begraafplaats geruimd. In die jaren van ontkerkelijking-eind jaren zestig en begin jaren zeventig-was vandalisme tegen kerkelijke objecten rondom het gesloopte complex heel “gewoon”. Biemans noemt het de ‘Bergeijkse beeldenstorm'. Ook de kapel moest eraan geloven.

Nu weer de noodzakelijk aandacht

Begin jaren tachtig vond de gemeente het nodig om het geheel in ere te herstellen en ook nu krijgt het dus van Bergeijk weer de noodzakelijke aandacht. Begin 2020 heeft de gemeente een geul rondom de boom laten graven. Hierdoor ging de boom nieuwe wortels vormen, waardoor die met een vergrote kluit kon worden rechtgezet. Daarmee blijven de beuk en de kapel voorlopig behouden.