Regentonnen met korting en meer groen in de tuin: Actie Blauwgroen Bladel goed voor klimaat

Dat is een uitvloeisel van het nieuwe Bladelse Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De samenwerking wordt gezocht, omdat de gemeente slechts 25 procent van het grondoppervlak in bezit heeft. De rest is in handen van particulieren en bedrijven.

Met Blauwgroen Bladel doet de gemeente een beroep op de burgers om mee te helpen aan de bestrijding van wateroverlast, droogte en hitte. Vergroening wordt ingezet als tegenhanger van de verstening, die hittestress veroorzaakt. Bladel richt zich vooral op inheemse soorten die bijdragen aan de biodiversiteit.

Regenton met korting

Voor het project is tot 2025 jaarlijks 75.000 euro beschikbaar. Dat geld is bedoeld om inwoners te stimuleren om zelf maatregelen te nemen die klimaatverandering tegengaan. Daarnaast zetten Bladel de ‘Afkoppelingverdubbelaar’ van waterschap De Dommel in voor een regentonnenactie. De gemeente en het waterschap leggen hiervoor allebei 10.000 euro in.

De regentonnenactie is het startpunt voor Blauwgroen Bladel. In een regenton wordt water opgeslagen, om later bij droogte gebruikt te kunnen worden om de tuinen te besproeien. Belangstellenden kunnen met korting een ton bestellen, inclusief een overloopset en montage. De actie loopt nog tot morgen.

Samenwerken met Pius-X college

Hiervoor wordt samengewerkt met lokale ondernemers. De korting die wordt gegeven op de regenton wordt gegeven door de ondernemers zelf. Ook zijn er al ideeën over samenwerken met het Pius-X college over het opzetten van acties en bijvoorbeeld het inzetten van studenten bij het installeren van regentonnen.

Om bewoners te helpen is een website geopend met ruim 40 acties die men zelf uit kan voeren om een tuin klimaat-, water- en natuurvriendelijker te maken. Ook zijn er voorbeelden van inwoners die zich onderscheiden door een tuin die bestand is tegen de klimaatveranderingen en die de biodiversiteit bevordert. Meer informatie over de actie is te vinden op blauwgroenbladel.nl.