Rem op zonneparken, meer zon-op-dak en energiebesparing in Eersel

Althans, dat is wel de opdracht die een meerderheid van de gemeenteraad middels aangenomen moties aan het college heeft gegeven. Zo moet de gemeente inwoners gaan stimuleren hun huizen te verduurzamen of zelf zonne-energie op te wekken, met zonnepanelen op daken. Eersel legt in vier jaar een budget van 1 miljoen euro opzij voor uitvoering van die maatregelen.

Helft eigendom

Daarnaast moet de omgeving (burgers, bedrijven) een gegarandeerde inbreng krijgen bij toekomstige grote zonne-energieprojecten. In het aangenomen voorstel is opgenomen dat zo’n zonnepark voor tenminste de helft in eigendom moet komen van lokale partijen.

Ook moet de omgeving zeggenschap krijgen over besteding van gelden uit een nog op te richten omgevingsfonds. Met dat fonds worden projecten voor lokale gebiedsontwikkeling gefinancierd. Dit fonds wordt gevoed door bijdragen van initiatiefnemers van zonneparken.

Bereidheid burger

Met het nieuwe, nog te ontwikkelen beleid gaat Eersel een andere koers varen dan Kempengemeenten als Oirschot, Bergeijk, en Reusel-De Mierden, die doorgaan met het gezamenlijke Kempische beleid. Hierin ligt de nadruk op ontwikkeling van grote zonne-en windparken.

Realisatie van zonneparken is in Eersel-op het Wintelrese gebied na-aan banden gelegd. In plaats daarvan zet de gemeente voor een groot deel in op bereidheid van burgers om zelf geld en moeite te steken in opwek van duurzame energie en/of besparing. Wat als het met die bereidheid tegenvalt? Coalitiepartij Eersel Samen Anders-met VVD architect van het beleid-is hier niet bezorgd over. Rik Spooren (ESA): ,,We geloven dat mensen dit zelf oppakken.”

Hoog kostenplaatje

Een andere ijzer die Eersel in het vuur heeft op duurzaamheidsgebied is een geluidswal met zonnepanelen langs de A67. Of deze optie realistisch is moet een haalbaarheidsonderzoek uitwijzen. Niet alleen hangt er een hoog kostenplaatje aan zo'n wal, ook moet daarvoor samenwerking worden gezocht met andere instanties, zoals Rijkswaterstaat.

Met die onzekerheden in het achterhoofd is het nog ongewis wat het nieuwe beleid precies zal bijdragen aan de klimaatopgave. Op dat gebied ligt de lat voor Eersel nu wel lager. De raad besloot de Kempische klimaatdoelstelling-energieneutraal zijn in 2025- vaarwel te zeggen, en aan te sluiten bij de meer bescheiden landelijke klimaatdoelen.

Daarmee wordt duurzaamheid geen ondergeschoven kindje, aldus wethouder Eric Beex. ,,We gaan het alleen op een andere manier doen, in een ander tempo.”