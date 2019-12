René Coppens van Rabobank De Kempen vertrekt: ‘Uitdaging is door de vele reorganisaties een beetje weg’

Riethovenaar en boerenzoon Coppens startte in 1981 als jongeling bij de Centrale Rabobankorganisatie in Eindhoven. In 1986 stapte hij over naar Hilvarenbeek om daar in 1991 adjunct-directeur te worden en in 1997 algemeen directeur. In de periode 2003-2010 was hij actief in Deurne en leidde daar de fusie tussen de banken van Deurne, Asten-Someren en Mierlo tot de Rabobank Peelland Zuid. In 2010 stapte hij over naar de Rabobank in de Kempen die in 2014 ontstond na een fusie van de lokale banken van Valkenswaard-Waalre, Bergeijk en Kempen West. „Ik heb vier fusies geleid, maar door de vele centraliseringen is het bestuurlijk minder geworden.” In zijn eigen organisatie met een balanstotaal van ruim 3 miljard euro is het aantal fte’s door de automatisering teruggegaan van 430 naar 75. „We hebben maatscháppelijk nog wél invloed. Via de clubkascampagne, waartoe ik zelf het initiatief nam en dat nu door 60 Rabobanken is overgenomen, ploegen we weer geld terug in de lokale gemeenschap.” Ook geeft de Rabobank de Kempen geld uit aan allerlei lokale organisaties.