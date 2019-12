Rennende kerstmannen in Eersel: ‘Ze komen uit alle hoeken en gaten’

EERSEL - Voor het vierde jaar op rij was de Rotary Santa Run in het Eerselse centrum een succes. Grote en kleine kerstmannen wandelden samen de route met onderweg de nodige versnaperingen en muziek.

Ze komen zaterdag uit alle hoeken en gaten. Net voor etenstijd trekt een heel leger kerstmannen richting de Markt van Eersel waar ze de grote tent langzaam rood kleuren. Iedereen in een zelfde pak, zelfde baard en muts geeft een verbondenheid die nog wordt versterkt door een gezamenlijke warming up.

Wensambulance

De organisatie is in handen van Rotaryclub Eersel en de Stichting Promotie Eersel. Voorzitter van de Eerselse Rotary Erik van Lith: ,,Het loopt gesmeerd. Het aantal deelnemers is met 400 ongeveer stabiel. Door het grote aantal sponsoren en de club van 100 kunnen we de kerstmannen muziek en lekkers bieden, het inschrijfgeld laag houden en nog een mooi bedrag aan het goede doel schenken. Wij hebben dit jaar weer gekozen voor de Wensambulance Brabant. Een doel dat veel mensen aanspreekt."

Met de kerstman en arrenslee voorop loopt de groep als geheel de route. Langs een aantal mooi verlichte grote kerstbomen en ook de gevelverlichting aan de huizen langs de route valt op. De kerstmannen, jong en oud, gezinnen met kinderwagens, opa's en oma's met de kleinkinderen en vriendengroepen vormen een geheel. De groep wordt op de eerste stop opgevangen door een sambaband, die het geheel nog eens opwarmt en waar een appelflap de eerste versnapering is.

Chocolademelk

De band loopt verder mee voorop en showband St. Joris uit Hoogeloon sluit de stoet af. De Eerselse familie Roestenberg loopt voor de derde keer mee. Bianca, Pepijn en hun kinderen Lotte en Thomas hebben het naar de zin. De chocolademelk smaakt goed en optreden van de showband bevalt. Bianca Roestenberg: ,,We lopen mee voor het goede doel en natuurlijk omdat het heel leuk is zo samen. Een mooie avond, gelukkig droog, niet te koud en er is genoeg te zien onderweg. Volgend jaar weer." Op de vraag aan dochter Lotte of ze niet alleen voor de lekkere appelflappen en worstenbroodjes meeloopt, antwoordt ze: ,,Nee, hoor. Het is gewoon gezellig."