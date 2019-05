Renovatie Mariaschool en nieuwbouw De Vest in raad Bladel

De Mariaschool is al vrij oud en heeft zijn tekorten (het oudste gedeelte dateert uit 1959). De algemene technische staat van het gebouw is echter nog goed. Renoveren kost veel minder dan nieuwbouw, vandaar dat Bladel daar de voorkeur aan geeft. De partners zijn de school (acht groepen), kinderopvang (drie groepen) en de buitenschoolse opvang. De gemeente gaat ervan uit dat het werk in fases uitgevoerd kan worden. Het onderwijs kan tijdens de renovatie in een deel van het bestaande gebouw doorgaan.

De Vest

Voor De Vest in Hoogeloon is nieuwbouw gevraagd. Eerder is gekeken of de school verplaatst moet worden. Onderzoek wijst uit dat dat niet haalbaar is. De dorpsraad bleef ondanks de resultaten van het onderzoek een voorkeur uitspreken voor verplaatsing van de school naar het Valensplein. Het college heeft na afronding van nog een onderzoek ingestemd met de locatie Hofveld voor vervangende nieuwbouw. De gemeente investeert 2,3 miljoen euro, het schoolbestuur 318.000 euro.