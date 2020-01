Reorganisatie op stapel voor sociaal-cultureel Muzenval in Eersel

Het Eerselse college wil een procesbegeleider aanstellen die gaat onderzoeken welke functie en identiteit de Muzenval in de toekomst moet krijgen, en hoe er financieel orde op zaken kan worden gesteld.

Sneuvelen

Wat al zeker lijkt is dat er banen gaan sneuvelen. Nu zijn er nog 9 personen in dienst die diverse functies vervullen. In de toekomst zou het aantal functies teruggebracht moeten worden naar 3, valt te lezen in een voorstel aan de gemeenteraad. Wethouder Léon Kox geeft echter in een mondelinge reactie aan dat dit aantal niet in beton gegoten is.

Het is een nieuwe, ingrijpende stap in de langslepende politieke discussie over toekomst van het centrum. Volgens Kox is het traject noodzakelijk, omdat de Muzenval financieel rode cijfers schrijft. Hoge personeelskosten zouden hier debet aan zijn. De exploitatie staat onder druk, geld voor investeringen is er niet. Daar komt nog eens bij dat gebruikers ontevreden zijn over dienstverlening en hogere huurprijzen.

Profiel

Een extra gemeentelijke subsidie van 30.000 euro per jaar heeft de afgelopen periode onvoldoende zoden aan de dijk gezet, volgens Kox. De Muzenval heeft meer inkomsten gecreëerd, maar dat proces gaat de wethouder niet hard genoeg. ,,We willen samen met de Muzenval tot een duidelijker profiel en koers komen. We kunnen zo bepalen hoeveel personeel nodig is, en op welke doelgroep we moeten focussen.”

De wethouder sorteert voor op de functie van ‘gemeenschapshuis plus’: een actieve theaterfunctie moet definitief losgelaten worden. Mario van Leeuwen, voorzitter van het Muzenval-bestuur, reageert verbaasd. ,,Wij zijn nergens bij betrokken.”

Groeien

De situatie wordt door de gemeente slechter voorgesteld dan die in werkelijkheid is, zegt Van Leeuwen. ,, We zijn juist aan het groeien qua bezoekers, timmeren hard aan de weg met nieuwe activiteiten. We draaiden in 2018 financieel quitte, in 2019 ook. Maar we hebben geen geld voor vervanging van stoelen of gordijnen. Daar vroegen we aandacht voor bij het college. Nu worden we er op afgerekend.”