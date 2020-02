Restanten grafheuvels zichtbaar in hoek Eindhoven-Oirschot

Dat in dit deel van Oirschots grondgebied - tussen de A58 en de legerplaats - restanten zijn aangetroffen, is geen verrassing. Het betreft zelfs een archeologisch rijksmonument. Al in 1930 deed de universiteit van Groningen uitgebreid onderzoek naar grafvelden in dit gebied. Waarschijnlijk was de aanleiding destijds dat heide werd omgetoverd tot bos. Later heeft de locatie officieel een beschermde status gekregen. Het nu lopende archeologisch onderzoek wordt dan ook uitgevoerd in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.