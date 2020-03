Restaurant De Burgemeester start met maaltijd-service voor bewoners aanleunwoningen Oirschot

Idee van middagmaaltijdservice

Slits en zijn team zijn gaan brainstormen toen duidelijk werd dat het coronavirus ook de horeca zou treffen. Al snel werd bedacht om een bezorgservice van een aantal gerechten van de kaart mogelijk te maken. Toen dinsdag duidelijk werd dat ook zorgcentrum Sint Joris op slot zou gaan voor niet-bewoners die daar normaal welkom zijn, werd hij benaderd door een bewoner van een aanleunwoning. Zo ontstond het idee voor de middagmaaltijdservice. ,,We zijn nog aan het aftasten hoe dat gaat lopen, of we de porties in verschillende grootte gaan aanbieden. Het is omdenken nu.”

Afgelopen zondagavond moest hij zijn restaurant sluiten. Slits: ,,We waren helemaal klaar voor het terrasseizoen, personeel was geregeld, nieuwe plantenbakken voor op het terras , nieuwe kaart in het restaurant, noem maar op. Dat we nu dicht moeten, met die zon op ons gezicht, is zo ontzettend balen. We proberen nu op een andere manier aan de gang te blijven.”