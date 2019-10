Restaurant en kantoren op Kempisch Bedrijvenpark

Nieuw archeolo­gisch onderzoek De Donk uitgevoerd: weg vrij voor bouw woningen in Vessem

9:07 VESSEM - Op een bouwlocatie voor Ruimte voor Ruimte-huizen in Vessem is een (verplicht) archeologisch onderzoek dunnetjes overgedaan, nadat een eerdere opgraving onder gemeentelijk toezicht belabberd werd uitgevoerd. De nieuwe resultaten roepen wederom vragen op over de kwaliteit van het oude onderzoek.