Restaurant Woest in Westerhoven gestopt voor renovatie pand

Nadat hij vijftien jaar geleden startte met Express-zo werd het later omgedoopt in Woest. ,,Er gaan in Westerhoven allerlei wilde verhalen rond dat we failliet zouden zijn, maar dat klopt niet. We gaan gewoon door met onze zaken in Westerhoven (Bij de Neut) en in Eindhoven en Tilburg. In de tussentijd gaan we weer een nieuw concept bedenken voor Provincialeweg 21 waar Woest was gevestigd, zodat het over een jaar als het is vernieuwd en opgeknapt daar wordt geopend. Er komt een nieuwe keuken in en op de bovenverdieping komt dubbelglas. Het pand van de familie Beukers staat niet te koop en het personeel van Woest werkt nu gewoon verder in Bij de Neut aan de Dorpstraat in Westerhoven”, zo laat Neutkens lachend om alle commotie in het dorp daarover weten.