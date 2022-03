Reünie discotheek ’t Centrum in Wintelre: ‘Hier zijn heel wat stelletjes ontstaan’

WINTELRE - Drie dagen vierde Wintelre en omstreken feest in een grote tent aan de Merenweg. Na Qmusic The Party op vrijdag en Rowwen Hèze op zaterdag vond zondag een reünie van discotheek ’t Centrum plaats.

Volledig scherm Multiple Choice, de toenmalige huisband van discotheek ’t Centrum, speelde zondag tijdens de reünie van de discotheek. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Van 1979 tot 2001 had Mies van Loon met ’t Centrum een uitgaansgelegenheid aan de Willibrordusstraat die grote bekendheid genoot in de regio. Het gehele weekend zette hij zijn horecaervaring weer eens in. Maar ook de huisband van toen, een ober die Van Loon sinds die tijd altijd trouw is gebleven en talloze bezoekers troffen elkaar zondag weer.

In de namiddag is de band Multiple Choise aan het soundchecken. ,,Van 1987 tot 1993 waren we zo’n beetje de huisband van ’t Centrum. Het ging er altijd heel gemoedelijk aan toe. We hebben er goede herinneringen aan”, zegt toetsenist/zanger Carel Smetsers uit Middelbeers.

Discogangers met bussen ophalen

Net als toen loopt Ad Nouwens zondag ook rond om drankjes te bezorgen. ,,’t Centrum was een goedlopende disco in de Kempen. Mies van Loon was de eerste die discogangers met bussen liet ophalen in de regio. Ik werk intussen al 41 jaar voor hem”, zegt de Vessemnaar niet zonder trots. De Lentefeesten die Van Loon jaarlijks organiseerde, trokken steevast 1500 tot 2000 mensen naar Wintelre. Van Loon: ,,Achter de zaak plaatsten we een tent van 35 bij 22,5 meter, waar onder meer BZN, Normaal en de Golden Earring optraden. De band Normaal heb ik zelfs 19 keer naar hier gehaald. In de jaren 90 breidde ik de zaak uit met discotheek Dornier.”

Wintelrenaar Eric Jansen was in zijn jeugd een trouwe bezoeker van de discotheek. Nu is hij met zijn gezin op de reünie aanwezig. ,,Het grote voordeel voor ons was dat we Wintelre niet uit hoefden om op stap te gaan. Iedereen kwam naar hier. Vanuit mijn vriendengroep zijn indertijd heel wat stelletjes ontstaan, van wie er een aantal getrouwd zijn.”

Volledig scherm Bezoekers van de reünie van discotheek 't Centrum in Wintelre. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Echtgenoten hier leren kennen

René van Spreuwel en zijn neef Arie van Spreuwel uit Oostelbeers en Adrie Smolders uit Oirschot zijn met hun echtgenotes op de reünie afgekomen. De mannen leerden in de jaren 80 hun latere echtgenote in ’t Centrum kennen. ,,Wij lapten elk 25 gulden en de meisjes een tientje. Daarvan dronken we de hele avond”, weet Smolders nog. ,,We hebben ook allemaal ons huwelijksfeest hier gevierd met een diner en een feestavond”, zegt René van Spreuwel. Zelfs na hun huwelijk bleven ze de uitspanning nog enige tijd bezoeken.

In februari 2007 werd het uitgaanscentrum door een felle brand volledig verwoest. Van Loon was toen al geen eigenaar meer. ,,De opkomst van festivals had vanaf de eeuwwisseling zijn weerslag op het discotheekbezoek. Het uitbaten van een discotheek voor 1000 à 1500 bezoekers zou hier vandaag de dag niet meer lukken”, stelt hij.

In mei 2019 vond op de voormalige locatie van ’t Centrum de officiële opening plaats van Hotel 46 en restaurant Craft.

Volledig scherm Bezoekers van de reünie van discotheek 't Centrum in Wintelre. © Sem Wijnhoven/DCI Media