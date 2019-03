Reusel blaast zelf leven in Koningsdag

Met Koningsdag in een veel te drukke bus naar Eindhoven of een uur op je pilsje wachten bij een eigen kroegentocht in Bladel. Elf jongeren uit Reusel en Bladel zijn het helemaal zat. Het moest anders. Ze gaan op Koningsdag een eigen feestje organiseren. Maar dan wel een feestje waar geen enkele drempel ligt en waar iedereen van harte welkom is. ,,Wij zoeken al jaren naar een leuke invulling op Koningsdag, maar kunnen die in de Kempen niet vinden”, vertelt Niels Hendrikx (28).