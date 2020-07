Reusel-De Mierden rekent op financiële storm

Voor Reusel-De Mierden, maar zeker ook voor wethouder Frank Rombouts van Financiën, staan er spannende maanden voor de deur. ,,We rekenen erop dat we gekort worden op onze inkomsten uit het Gemeentefonds", zegt hij. ,,Maar om hoeveel dat gaat, is nog volstrekt ongewis.”

De gemeente gaat voorlopig uit van 750.000 euro om enigszins een richtgetal te hebben, maar daar zit geen enkele zekerheid in.

Boos maken

De rijksoverheid gaat de inkomsten richting de gemeenten reorganiseren. Grosso modo komt dat neer op hogere inkomsten voor grote gemeenten en lagere voor de kleine. Rombouts kan zich daar boos om maken. ,,Procentueel hebben wij echt niet minder problemen dan een grote gemeente.”

Het rijk neemt die beslissing medio oktober. Dat betekent dat gemeenten in hun begrotingen voor de komende jaren nu nog in het duister tasten. Om enigszins een handvat te hebben kiezen ze voor een richtgetal. Zo gaat buurgemeente Bladel uit van een korting van circa 25 euro per inwoner.

Te gek voor woorden

Kleine gemeenten worden relatief veel zwaarder getroffen. Daarom rekent Reusel-De Mierden met een bedrag van 58 euro per inwoner. Het volgende begrotingsjaar (2021) is daarmee nog sluitend te maken, maar de jaren daarna gaat de gemeente de rode cijfers in. ,,Dan zie je dat zo'n korting bij ons veel harder aantikt dan bij grotere gemeenten. Eigenlijk is het te gek voor woorden.”

De gemeente heeft zich aangesloten bij de P10-gemeenten, een landelijk samenwerkingsverband van kleine plattelandsgemeenten. Reusel-De Mierden is de enige in Zuidoost-Brabant die dat heeft gedaan. Het gezelschap pleit voor een eerlijker verdeling van de gelden.

Spannend

In afwachting van wat er komen gaat heeft het college van Reusel-De Mierden ervoor gekozen de ozb niet te verhogen, behalve trendmatig. ,,Vorig jaar is de ozb met tien procent verhoogd, los van de inflatiecorrectie”, zegt Rombouts. ,,We zijn niet van plan de ozb nu nog eens te verhogen. We weten niet wat er aan zit te komen. We kunnen pas handelen als we weten wat er op ons af komt.”

Op dát moment moet de gemeenteraad belangrijke keuzes maken. Om zich voor te bereiden heeft de gemeente een beleidsarme Perspectievennota opgesteld. Dat wil zeggen dat daar geen nieuwe projecten in zijn opgenomen. Dat stuk wordt in de komende raadsvergadering besproken. Voor lopende zaken, zoals het Centrumplan en de verbouwing van De Kei, is in het verleden geld gereserveerd. Als er gekozen moet worden, is de raad aan zet. ,,Er moét gekort worden en dan is de vraag waar dat geld te zoeken. Dat wordt echt spannend.”