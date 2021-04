Reusel-De Mierden scheldt sportverenigingen 3 maanden huur kwijt

Reusel-De Mierden heeft vier grote buitensportaccommodaties. In Reusel is dat sportpark Den Hoek, met als grootste gebruikers voetbalverenigingen Reusel-Sport en de Zuiderbieren en korfbalclub Rosolo. In Hooge Mierde sportpark de Leeuwerik met als gebruikers korfbalvereniging DDW en voetbalclub HMVV. In Lage Mierde is op Daalacker voetbalclub SDO’39 de gebruiker en op het Kantje in Hulsel voetbalclub VV Hulsel.