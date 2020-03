Reusel-De Mierden start met mobiel milieustation

Nadat de vier Kempengemeenten met elkaar spraken om meer samen te gaan werken in het inzamelen van restafval, kwam er een dynamisch proces op gang. Bergeijk haakte af als het gaat om gezamenlijk een nieuw grondstoffenstation op te gaan zetten, als vervanging van de huidige milieustraten. Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden gaan hun samenwerking hierin nu verder uitwerken, maar in Reusel-De Mierden willen ze al eerder garen op de klos. ,,Daarom gaan we al binnenkort starten met het mobiele milieustation”, zegt wethouder Peter van de Noort. De mobiele stations komen voor Hulsel in de plaats van de blauwe restbak, die daar nog experimenteel gebruikt wordt. Ook is er al een schema: één maal per maand in de kleine kernen en twee maal per maand in Reusel. Niels Huijbregts (partij Samenwerking) vindt het een goed plan om nu door te pakken. ,,Het is een mooie stap naar een meer circulaire economie”, zegt hij.