Reusel-De Mierden, twee korfbalclubs maar er kan er maar één winnen, fans juichen Rosolo naar de titel

Een echte derby op neutraal terrein want de finale is in sporthal De Vijfkamp in Eindhoven. Meer dan 600 supporters zijn er meegenomen uit de buurdorpen. Het geelzwart van Rosolo en blauwwit van DDW mengt zonder problemen in de rij naar de sporthal en van echte rivaliteit of afgunst is ook daar binnen weinig te merken.