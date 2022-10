Reusel-De Mierden zet opnieuw in op eigen afslag aan A67: ‘Weg langs Reusel en Bladel slibt dicht’

Oudere man in brommobiel gewond bij botsing met auto in Middel­beers, automobi­list (30) aangehou­den

MIDDELBEERS - Een oudere man in een brommobiel is zondagavond gewond geraakt bij een ongeluk met een auto op de N395 bij Middelbeers. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto, een 30-jarige man uit Oirschot, is aangehouden.

3 oktober