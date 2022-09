Reusel draagt Jong Nederland al 75 jaar een warm hart toe

Hoe een zinvolle invulling te geven aan de jeugd van toen? De parochie en de gemeente Reusel sloegen de handen ineen. De kerk stelde aan de Hulselsedijk een stuk grond met grasveld en bos beschikbaar met een simpel onderkomen.

,,Heden ten dagen betaalt Jong Nederland Reusel nog altijd een symbolische bedrag hiervoor aan de parochie. Anders zouden we het ook niet bolwerken”, zegt voorzitter Marco Goorman (49). ,,Ons onderkomen is ondertussen wel iets groter geworden, maar is eigenlijk weer te klein. Vooral met slecht weer is het met vijf groepen binnen nauwelijks te doen. De plannen voor een uitbouw liggen klaar, maar zoals altijd is het kostenplaatje een struikelblok.”

Toen Goorman dertig jaar geleden begon met het vrijwilligerswerk keek hij nog uit op de velden, een landelijk uitzicht met vier boerderijen in de straat. ,,Ondertussen is de wijk gegroeid, zoals ook wij als Jong Nederland zijn gegroeid. Wij kennen geen mindere tijden. Al 75 jaar zijn wij een bloeiende vereniging en draagt het dorp ons een warm hart toe.”

Veel roering rondom De Molenhut

De club telt momenteel driehonderd leden, in leeftijd variërend van 4 tot 17 jaar, met 57 man leiding. ,,Iedere groep heeft een vaste avond’’, vertelt Anke Vrijsen (25). Als zesjarige deed ze al mee en stapte later over op leidinggeven. ,,Ik vermaak mijn eigen groepje op donderdagavond, dat zijn meiden van 11 jaar. Maar we organiseren ook weekendjes, een groot kamp, zeskamp, koningsdag en daarbij zijn er nog districtsactiviteiten.” Er is altijd veel roering in en rondom De Molenhut.

Op de jubileum feestmiddag neemt Vrijsen de kindermiddag voor haar rekening met een schmink- en knutselhoek, klimparcours, escaperoom. Natuurlijk ontbreekt het luchtkussen niet. Voor de ouders is er vertier met live muziek, bar en terras.

‘Wij plagen de leiding’

De negenjarigen Fleur Castelijns, Tara van Herk en Sara Damen van Meidenrakkers drie zijn wekelijks op dinsdag van de partij. Als ze er niet zijn, zijn ze ziek. Beiden ouders van Sara waren vroeger ook al bij Jong Nederland. Tara vindt de spelletjes en speurtochten echt heel leuk. Fleur is vooral van het kamp. ,,We plagen dan de leiding.”

Op zaterdag 1 oktober van 13 tot 17 uur viert Jong Nederland het 75-jubileum op evenemententerrein De Wilgenspot in Reusel met activiteiten voor alle kinderen en volwassenen. De entree is gratis. De feestavond is voor genodigden.