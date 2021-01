Reusel heeft nog ruimte voor 90 nieuwe woningen

Vuurwerk­scha­de in Bergeijk fors minder dan tijdens vorige jaarwisse­lin­gen

8 januari BERGEIJK - De vuurwerkschade liep in de gemeente Bergeijk deze jaarwisseling fors minder in de papieren dan in voorgaande jaren. Er was ‘slechts’ voor 850 euro aan schade te betreuren. Een ‘schijntje’ vergeleken met de bedragen in 2019 en 2018.