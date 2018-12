Reusel heft parkeerzone centrum op

De zone werd in 2004 ingevoerd omdat er met name in de Kerkstraat, Bakkerstraat, Molenstraat en de Vest veel overlast was door geparkeerde auto’s van jeugd die in het centrum van Reusel op stap ging. Volgens de gemeente is er geen noodzaak meer om de vergunningzone langer in stand te houden: de bezoekersaantallen in de horeca lopen terug en volgens de politie en boa’s is de parkeerdruk in de straten rondom de zone nauwelijks toegenomen. Zij hebben in de vergunningzone nauwelijks boetes hoeven uit te delen aan foutparkeerders. Het opheffen van de vergunningzone brengt volgens de gemeente voordelen met zich mee: er is geen controle meer nodig en er hoeft niet langer een administratie van parkeervergunningen te worden bijgehouden, wat tijd en geld bespaart. Er zijn minder verkeersborden nodig. En bewoners lopen niet het risico dat ze hun vergunning of bezoekerskaart in de auto vergeten te leggen.