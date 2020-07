Reusel kermis dit jaar onzeker

Daarom is er besloten om de organisatie in handen van een particulier of organisatie te leggen. Hiervoor heeft eerder dit jaar een aanbesteding plaatsgevonden. De Brabantse exploitant Frans de Voer kwam daarbij als beste uit de bus. De Voer kent de kermissen in zowel Hulsel als Reusel al van binnenuit, omdat hij er al jarenlang met tal van attracties staat.



De woordvoerder laat weten dat het nu aan De Voer is om een kermis coronaproof te organiseren, maar op dit moment is het nog niet duidelijk of de kermissen überhaupt wel doorgaan.,,Er moet worden voldaan aan voorwaarden uit de noodverordening’’, aldus de woordvoerder. ,,Voor organisatoren van kermissen is een brancheprotocol opgesteld door de Bovak en NKB. Dit kan helpen om hun plan vorm te geven en om kermissen zo veilig mogelijk te organiseren in tijden van corona. Daarin is ieder evenement maatwerk’’