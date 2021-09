Reusel kermis draait op volle toeren aan de Hulselsedijk

REUSEL - Plezier hebben, maar ook wennen was het voor de bezoekers van het kermisfestival bij manege De Meulenhaoi in Reusel. Best wel heftig, vinden de vriendinnen Bo en Summer, beiden 22 jaar, met zoveel mensen dicht op elkaar.

,,Dat zijn we niet meer gewend. Hoewel het ook weer snel een soort van gewoon wordt. We zijn er weer bij. Het is vanouds gezellig met een diversiteit aan eten, drinken, en een lijst aan dj’s.” De dames gaan voor DJ Kruzo.

Jan Daniels, mede eigenaar van Elsom, legt uit hoe de drie kroegen, Elsom, The Saloon en Café -Zaal de Koster de handen ineensloegen voor de vijfdaagse editie. Big news voor de liefhebber. Reusel kermis gaat door met 750 kermisvierders per dag, zonder anderhalve meter afstand.

Het is een Testen voor Toegang evenement. Met je CoronaCheckapp en identiteitsbewijs kom je binnen. ,,Twee weken geleden gingen we pas van start met het plan. Mooi dat de gemeente ons snel een vergunning verleende, en ook nog eens voor de extra dagen op vrijdag en dinsdag, in plaats van alleen zondag en maandag zoals voorheen bij de stapstraat in de Wilhelminalaan. Onze terrassen en kroegen zijn gesloten. Burgemeester Van de Ven dacht met ons mee. Zij is trouwens net weg. Het is overzichtelijk hier op het terrein en geen drukte in het dorp.’’

Volledig scherm Volop feest op Reusel kermis. © DCI Media

De run op kaarten was een gekte. Binnen tien minuten was het festival uitverkocht. Daniels begrijpt de teleurstellende reacties, zoals veertigste in de wachtrij of met vijf telefoons in de aanslag zonder een schijn van kans. De afwezigheid van ouderen wijt Daniels aan het gebrek van behendigheid met de laptop. Maar genoeg dertigplussers.

Één van de gelukkige die een kaart heeft bemachtigd is de Reuselse Noah Michelbrink (21). Met de groepskaart van vier entreebewijzen, schiet het wel op. ,,Typisch festival, de muziek is goed, zo ook de sfeer. Op het eind hoop ik op een moshpit. Dat zou een leuke afsluiting zijn. Dinsdag sluit ik ook mee af en dan heb ik eindelijk weer eens een geslaagde Reusel kermis.”

Bij de EHBO is het volgens verwachting rustig. Er wordt aangeklopt voor een aspirientje. Laten ze dat nou net niet in huis hebben. Bram van Zuilchem uit Hapert vraag om raad. Hij heeft al urenlang last van de hik. ,,Ik ben dertig jaar en voel me best oud. Ik schat dat de gemiddelde leeftijd twintig jaar is.”

Een van de ouderen is Hein Verhoeven (67) uit Duizel. ,,Ik ben gedwongen aanwezig. Dit is de vrijgezellenavond van mijn zoon. Maar ik versta je slecht, te veel herrie.” Zoon Bart (31), in Baywatch outfit, was blij verrast. ,,Er zijn nu weinig mogelijkheden om een vrijgezellenavond te vieren en dit is een geschenk uit de hemel natuurlijk. En toepasselijk, want zeven jaar geleden werd ik op Reusel kermis verliefd op mijn aanstaande.”