Reusel komt bezwaarmaker tegemoet: schaapskooi komt er na 18 jaar

Peter Michielse stond talrijke keren tegenover de gemeente bij de hoogste bestuursrechter, onder andere vanwege een schaapskooi die hij al sinds 2001 wil neerzetten. Nu mag de Lage Mierdenaar in zijn dorp het voormalig Rabobankgebouw herontwikkelen tot drie seniorenwoningen en een museum, een extra woning neerzetten aan de Roobeemd en een schapenschuilhut aan de Hoogemierdseweg. ‘Het opnemen van deze ontwikkelingen in het bestemmingsplan vloeit voort uit gesprekken die we sinds het voorjaar van 2017 met de initiatiefnemer voeren om tot een oplossing van enkele langdurige juridische geschillen te komen’, staat in het bespreekstuk waar het college eind vorig jaar zijn krabbel onder zette. En hoewel even verderop te lezen is dat ‘de verordening geen mogelijkheid bevat om af te zien van het heffen van de leges’, heeft het college toch besloten dat de 4754 euro aan leges voor de schapenschuilhut niet in rekening wordt gebracht. „Een coulance-afweging”, heet het desgevraagd.