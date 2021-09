Reusel opent als laatste Kempengemeente een Energieloket: ‘Onze ambities zijn groot’

REUSEL-DE MIERDEN - In navolging van de andere vier Kempengemeenten wordt zaterdag 18 september een energieloket in Reusel-De Mierden geopend. Om 10.00 uur gaan de deuren van de voormalige bibliotheek in het gemeentehuis aan het kerkplein in Reusel hiervoor open.

Vrijwilligers zullen er dan elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur particuliere huiseigenaren adviezen geven hoe ze hun woning energiezuiniger en daardoor duurzamer kunnen maken. Kempen Energie, die het loket met vrijwilligers bemand, is een organisatie zonder winstoogmerk, die niet gebonden is aan een energiemaatschappij.

,,Onze ambities zijn groot want we willen uiterlijk iedereen in 2050 van het gas af hebben”, kijkt wethouder Peter van de Noort vooruit. ,,Maar als we dat willen bereiken moet er nog veel gebeuren. Veel woningen zijn nog slecht geïsoleerd en daarnaast worstelen veel particulieren nog met hoe dit op te lossen.”

Eerst energiescan van de woning

,,Maar een van de eerste zaken waar we vrijwel altijd mee beginnen is een energiescan van de woning”, zegt Ad van de Ven van Kempen Energie. ,,Het blijkt dan vaak veel interessanter om eerst de woning beter te isoleren en pas daarna te gaan praten over alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen of een omvormer waarbij warmte uit de omgeving wordt gehaald.”

Woningen in De Kempen zijn volgens van de Ven overigens al bovengemiddeld geïsoleerd als je het landelijk bekijkt, maar toch is er nog voldoende te winnen. ,,We merkten in de andere Kempengemeenten dat er in de jaren zeventig snel gebouwd is om mensen te huisvesten, maar dat daarbij meer de nadruk lag op snel dan op duurzaam verwarmen. Veel van die woningen zijn niet of slecht geïsoleerd, waardoor de energie snel weglekt.”

De transitie naar meer duurzame oplossingen geldt voor zowel particuliere woningen als huurwoningen, maar volgens Van de Ven valt het op dat de situatie bij de meeste huurwoningen beter is omdat de woningcorporaties verduurzaming al langer in hun programma opgenomen hebben.

Een eerste advies van het energieloket is gratis, maar voor het maken van een energiescan geldt een eigen bijdrage. Voor leden van Kempen Energie is het wel gratis, een lidmaatschap kost 25 euro per jaar.

,,Het initiatief van Kempenenergie past naadloos bij de ambities van Reusel-De Mierden”, zegt wethouder Peter van de Noort. ,,Onze nieuwbouwwoningen zijn al gasloos en bijna energie neutraal. Maar we moeten ook reëel zijn want er vinden nog veel technologische ontwikkelingen plaats. Heel de gemeente energieneutraal is daarom geen stap die we in vijf jaar bereikt hebben, vergelijk het maar met een marathon, daarom is het streven van 2050 wel reëel.”