Reusel supertrots op kampioenen; ‘Eindelijk kon die verdomde corona er niet meer tussen komen’

REUSEL-DE MIERDEN - Een stralende burgemeester Annemieke van de Ven en een zeer contente sportwethouder Maarten Maas hebben maandagavond de dames van Rosolo 1 en 2 en DDW gehuldigd in het gemeentehuis in Reusel.

,,Dat twee sportverenigingen uit ons dorp allebei de landelijke finale dameszaalkorfbal halen, dat is nooit eerder gebeurd. En dit gebeurt waarschijnlijk ook nooit weer", aldus de burgemeester. Ook was er lof voor de dames van Rosolo 2, die eerder al op hun niveau landelijk als hoogste eindigden. ,,In beide gevallen ging het om bloedstollende finales.”

De teams en hun achterban kregen maandagavond een drankje aangeboden, en elk teamlid een roos.

Van de Ven stond tijdens de huldiging ook stil bij de afgelopen coronaperiode. ,,We weten waar we vandaan komen. We hebben er jaren op zitten waarin een groot deel van de tijd niets kon. Als er er één groep dat gemerkt heeft, zijn jullie dat", sprak ze de jongeren in de bibliotheekzaal van het gemeentehuis warm toe. ,,We zijn supertrots op jullie. En op de coaches, trainers, ouders en bestuursleden die allemaal samen ook nodig zijn geweest om tot deze prestatie te komen.”

Rosolo-voorzitter Yvonne Verspaandonk stond ook stil bij corona - met hese stem, het gevolg van het uitgelaten overwinningsfeest van zondag. ,,Onze selectie werd op 6 april 2019 ook landskampioen. En we bleven daarna vigerend landskampioen. Maar niet op de manier waarop we dat wilden. Telkens als we weer wedstrijden wilden houden, kwam dat verdomde corona er weer tussen, keer op keer.”

Verspaandonk was heel blij toen afgelopen februari eindelijk weer een weg naar een normaal seizoen begon. Onder leiding van de Belgische trainer Marc Ledoux haalde de selectie van Rosolo zondag de finale in Eindhoven, net als DDW. ,,DDW en Rosolo waren zondag echt aan elkaar gewaagd. Het ging op en af, het was een wedstrijd zoals een finale hoort te zijn.”

De voorzitter is ‘apetrots’ op haar meiden. ,,Ze stonden op een gegeven moment op een achterstand van 4 punten. Maar ze kregen vleugels, ze trokken de wedstrijd alsnog naar zich toe. Toen de stand eenmaal 16-17 was vond ik de tijd tot het eindsignaal van de scheidsrechter wel heel erg langzaam gaan. Die seconden leken wel minuten.”

,,Met jullie sportieve prestatie zijn jullie een geweldig voorbeeld voor de jeugd in Reusel-De Mierden”, zei wethouder Maarten Maas. Hij was zondag bij de finale tussen Rosolo en DDW aanwezig. Om zijn onpartijdigheid te benadrukken droeg hij toen en tijdens de huldiging een sjaal in DDW-blauwwit én een hoedje in Rosolo-geelzwart. Hij kreeg ook wat mee van de ontlading die daarna volgde in de kantine van sportpark Den Hoek. ,,Jullie zijn ook in feesten hartstikke goed”, constateerde Maas.

Volledig scherm Tijdens de feestvreugde na afloop van de gewonnen wedstrijd op zondag doken ook twee (kunststof) koeien op. © Rosolo