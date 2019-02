Reusel wil tekort betaalbare koophuizen aanpakken met actievere rol

Springfes­tijn in sportcen­trum De Kemmer Oirschot

11:03 OIRSCHOT - In sportcentrum De Kemmer in Oirschot wordt zaterdag 16 februari een groots springfestijn gehouden. De tennishal wordt volgezet met springkussens en er is een freerun-gedeelte. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen zich inschrijven voor een blok van twee uur (11-13 uur, 14-16 uur, 17-19 uur). 's Avonds is er nog een tijdsvak (20-22 uur) kinderen tussen 12 en 16 jaar.