Reusel ziet (wel) wat in tiny houses

Bezwaren tegen woningbouw aan beekdal Grote Beerze: ‘Waarom uitgere­kend in de natuur bouwen?’

31 maart MIDDELBEERS – Ruimte voor Ruimte-bouwen is vaak voor meerdere partijen interessant: als je een stoppend agrarisch bedrijf sloopt, mag je er een woning voor in de plaats bouwen. Maar als die woning vervolgens in een natuurgebied komt, is dat het paard achter de wagen spannen, zo vinden omwonenden en een natuurorganisatie in de Beerzen.