Reusel zoekt naar mogelijkheden legalisatie vrachtwagenbedrijf in agrarisch gebied

REUSEL – Het gemeentebestuur van Reusel-De Mierden wil een transportbedrijf aan de Herdersdreef in Reusel legaliseren via een bestemmingsplanwijziging, zodat het op deze plek kan blijven.

Nadat vier jaar terug werd vastgesteld dat de activiteiten van het transportbedrijf niet passen bij de (agrarische) bestemming van het bedrijf werd er een handhavingstraject opgestart, maar tot inning van dwangsommen kwam het nooit.

Een inspreker bij de raadscommissie Ruimte van maandagavond bestrijdt dat een bedrijf met ruimt twintig vrachtwagens en chauffeurs niet als kleinschalig gezien kan worden. Omdat meerdere door haar ingediende zienswijzen er niet in terugkomen, ziet ze niets in het voorstel.

Lijk in de kast

Cor van der Heijden (Samenwerking) beschouwt de kwestie als een lijk in de kast. ,,Wat ooit begon als een nevenactiviteit op een boerderij, groeide in veertig jaar uit tot een volwaardig transportbedrijf. Het is een lastige kwestie waarin maar erg moeizaam de juiste info boven tafel komt. In principe ondersteunen wij het voorstel voor legalisatie. Alleen al vanwege de lange voorgeschiedenis. Er gaat geen precedentwerking van uit omdat elke situatie weer anders is. Ook is het een milieuwinst doordat het samengaat met de sanering van een varkenshouderij.” Van der Heijden, die nog antwoord zoekt op de nodige vragen, wil pas in de raadsvergadering van 26 februari een definitief standpunt innemen. Maar als hij met zijn fractie vóór stemt kan de legalisatie plaats vinden.

De VVD neemt volgens woordvoerder Joris van Gompel geen standpunt in over het algemeen belang. ,,In de afweging van individuele belangen van de ondernemer en het algemeen belang met de omgeving, zou de weegschaal doorslaan naar legalisatie,” stelt hij.

Verkeersoverlast op Den Buizerd

Peter van Gool (CDA) vraagt zich af waarom er niet echt handhavend opgetreden is, nadat vier jaar terug al werd vastgesteld dat er activiteiten plaats vonden die niet pasten. Hij vreest wel een grote precedentwerking. Ook Toon van Dongen (PvdA) ziet niets in de voorgestelde legalisatie omdat hij verkeersoverlast voorziet op Den Buizerd als er niets met verkeersmaatregelen vastgelegd wordt. Ook over de opslag van voertuigen maakt hij zich zorgen; het is een van de punten die wethouder Peter van de Noort nog wil verhelderen voorafgaand aan de raad van 26 februari. De wethouder stelt dat het om een bedrijf gaat met zestien vrachtwagens, waarbij er in de toekomst wel handhavend opgetreden zal worden als er niet aan de vastgelegde voorwaarden wordt gehouden. Risico voor precedentwerking ziet hij niet.

Op dinsdag 26 februari besluit de gemeenteraad over het voorstel tot legalisatie.