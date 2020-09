Reuselnaar Foske (83) toert in zijn eentje maanden met de camper

‘Is ‘Foske’ nou nog niet terug?’ Jawel, Faasen is in goede gezondheid wedergekeerd op Reuselse bodem. Gezien de corona-omstandigheden was de trip deze keer maar voor drie maanden.

Tot aan de Franse Pyreneeën kwam Faasen geen Hollander tegen. De reis was anders dan de voorgaande jaren, ook vanwege de hoge temperatuur. ,,Het is nog nooit zo heet geweest”, vertelt Faasen. ,,De thermometer wees 45 graden aan. De tocht door de bergen van de Alpen, de Vogezen en de Côte d’Azur was zwaar, maar prachtig. ,,Ik keek zo op de roofvogels die met gespreide vleugels op hun prooi doken.” Faasen zag beren, maar niet op de weg. Wel in bosrijkgebieden in de Pyreneeën. Hij genoot van loslopende paarden, koeien, lama’s en geiten. De man raakt niet uitgepraat over zijn geliefde land Frankrijk. ,,Je moet het zien, het is niet uit te leggen.”

Gezelschap

Van eenzaamheid is geen sprake. Hondje Timmy houdt de hoogbejaarde man gezelschap. ,,Dat scheelt enorm. Ik krijg veel liefde en bescherming van het beestje. Timmy slaapt in de camper bij mij in bed. Hij begint aan het voeteneind en uiteindelijk ligt ie naast mij op het kussen”, zegt Frans licht geëmotioneerd. ,,Mijn vorig hondje, ook een Jack Russell, heb ik net voor de reis helaas in moeten laten slapen.”

Sinds het overlijden van zijn vrouw, tien jaar geleden, trekt Faasen Europa door. ,,Dit is voor mij de beste oplossing tegen eenzaamheid. Ik moet regelmatig naar huis bellen van de kinderen, een teken van leven.” Van angst is geen sprake, ook niet in het verkeer. Als vrachtwagenchauffeur reed hij jarenlang op het buitenland. Nu hij de tijd heeft legt hij op mijn gemak een kleine honderd kilometer per dag af en in het totaal twintigduizend. Leeftijd speelt geen rol, vindt hij. Gezondheid wel.

Taalbarrière

Faasen redt zich wel. Hij kookt zijn eigen potje. De camper is van alle gemakken voorzien. Nederland vindt hij duurder dan Frankrijk, de toetjes lekkerder en de taalbarrière geen probleem. Hij maakt zich met handen en voeten goed verstaanbaar.

Quote Nu eerst die slechte wintermaan­den zien door te komen

Als de Reuselnaar het nog mee mag maken, hoopt hij met Pasen de camper weer van stal te halen. ,,Dan leg ik op Rusland aan. Maar nu eerst die slechte wintermaanden zien door te komen. Gelukkig hebben we de foto’s nog.”