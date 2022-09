Reuselnaar krijgt 16.000 euro van de gemeente als planschadevergoeding; ‘Ik heb mijn slaapkamerraam moeten blinderen’

Dit is dé Amalia waar Hof van Solms in Oirschot naar is vernoemd (en die mag wel wat meer erkenning krijgen)

OIRSCHOT - Als de Franse koningin haar ambassadeur bij je langs stuurt, ‘omdat je heel wat in de pap te brokkelen schijnt te hebben’, dan heb je het wel enigszins gemaakt in het 17de eeuwse Europa. Nee, Amalia van Solms, naar wie het stadspaleisje Hof van Solms in Oirschot is vernoemd, was geen onbeduidende dame.

