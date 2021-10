Reuselnaren: ‘Trek vergunningen windmolens in’

Brabantse landbouw in 2030 en 2040? Duurzaam en toonaange­vend, zegt de provincie

20 oktober EINDHOVEN - Hoe ziet de Brabantse landbouw er over tien of twintig jaar uit? Duurzaam, vernieuwend en met volop waardering van de burger. De provincie heeft grote ambities en gaat uit van ‘een metamorfose’ van het voedselsysteem. De vraag is: hoe dan?