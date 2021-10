Reusels Fraterhuis gaat nieuwe fase in; statushouders zijn doorgestroomd en gemeente heeft taak volbracht

Cadeautje

,,In 2016 hadden we een behoorlijke achterstand in de huisvesting voor deze groep en door de ontwikkelingen in Syrië kwam er nog een grotere toestroom op ons af’’, blikt wethouder Peter van de Noort terug. ,,In totaal ging het om 27 te huisvesten statushouders voor onze gemeente. Daarom was de samenwerking met Woningstichting De Zaligheden voor de tijdelijke huisvesting in het Fraterhuis voor ons een cadeautje.’’