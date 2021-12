Reusels protest tegen toewijzen woningen LBB Vastgoed aan hoogste bieder; ‘Dat het niet verboden is, maakt het nog niet fatsoenlijk’

Initiatiefnemer was PvdA-raadslid Fiona Bijl. ,,Er waren in totaal 52 deelnemers, jong en oud. Ik heb ze bijna allemaal even persoonlijk gesproken.” Ze waren eensgezind in hun verontwaardiging over het feit dat LBB Vastgoed - toen bleek dat hoe groot de vraag er is naar nieuwbouwwoningen in Molenwijck - alsnog besloot om deze maandag toe te wijzen aan diegene die het hoogste bod doet. Volgens woningzoekenden was eerder loting beloofd.