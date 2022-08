Reusels Rad van Avontuur op kermis legt na zestig jaar het loodje

Het draaien met het grote rad om tal van prijzen aan de man te brengen en zo goede doelen te steunen, was jarenlang een sterk onderdeel van de kermis.

De hoofdprijs, jarenlang een kinderfiets

Het ultieme hoogtepunt was het draaien voor de hoofdprijs, jarenlang was dat een kinderfiets. Maar de stichting Onderlinge Hulp Reusel gaat ermee stoppen en draagt de laatste prijzen over aan Stichting Jeugbelangen die het rad in haar vakantieweek nog één keer laat draaien.

Het Rad van Avontuur was in Reusel al bekend ver voordat het onderdeel werd van menig spelprogramma op tv. Onderlinge Hulp gebruikte het op de jaarlijkse kermis om inkomsten te vergaren om er langdurig zieken en mensen met een beperking mee te ondersteunen.

Kleine attenties of financiële bijdrage

Voor de mensen binnen deze doelgroep was dit vele jaren een belangrijke steun in de rug. De bijdragen aan de hulpbehoevenden varieerden van kleine attenties tot een financiële bijdrage of soms het leveren van diensten.

Kort na de bevrijding, in 1945, werd Onderlinge Hulp opgericht omdat er veel inwoners waren die nergens anders terechtkonden. Er waren nog maar weinig contanten in omloop en ook voorzieningen ontbraken nog. Nu, 75 jaar later, zijn die voorzieningen er wel, maar is er opnieuw weinig contant geld in omloop waardoor de lotenverkoop stagneerde.

Hierdoor liepen de inkomsten op de kermis al enkele jaren terug, net als het aantal vrijwilligers. Ook de privacywetgeving zat de vereniging danig in de weg. Daardoor kon ze maar moeilijk achterhalen wie er daadwerkelijk hulp kan gebruiken.

Niet onopgemerkt voorbij laten gaan

Stichting Jeugdbelangen vindt dat het stoppen van Onderlinge Hulp niet onopgemerkt voorbij mag gaan en wil daarom voor een waardig einde zorgen. De stichting gaat nu nog één keer de allerlaatste hoofdprijs met het befaamde rad aan de man brengen, tijdens de open avond in de themaweek op woensdag 31 augustus. Dan zal op evenemententerrein De Wilgenspot voor de laatste keer het grote draaiende rad opgesteld worden om de gelukkige winnaars aan te wijzen.

Opbrengst voor sanitairgebouw

Onderlinge Hulp en Stichting Jeugdbelangen hebben afgesproken dat de opbrengst van deze laatste ronde volledig ten goede komt aan het sanitairgebouw dat nu in aanbouw is op evenemententerrein De Wilgenspot aan de Lage Mierdsedijk in Reusel.