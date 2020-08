Reuselse fotografeert om hoofd leeg te maken

Het noodlot sloeg vier jaar geleden toe. Als leerkracht op de Maria basisschool in Bladel was Van Limpt op een avond in haar eentje op school. ,,Ik zat nog wat te klussen aan de carnavalsoptocht toen plots mijn rechterhand uitviel”, herinnert zij zich. ,,Dat was heel vreemd. Uiteindelijk ben ik, schakelend in de auto met de linkerhand, thuisgekomen.” Daar werd meteen actie ondernomen en een ziekenhuisopname volgde. Van Limpt had een herseninfarct gehad. In het verleden was zij al bekend met tia’s.