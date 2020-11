Reuselse kinderen: Inloggen om Sinterklaas te zien

Speciaal voor de Reuselse kinderen wordt er door de Stichting Jeugdbelangen een virtuele intocht opgezet. Dat houdt in dat op zondag 15 november alle kinderen – al dan niet samen met hun ouders – vanaf 16.00 uur kunnen inloggen op de website van de stichting, of via de Facebookpagina van Vrienden van SJ Reusel.

Terugkijken

Een groot voordeel van zo’n aankomst via de digitale media is dat het ook op een later tijdstip nog terug te kijken is. De live registratie vindt plaats vanuit gemeenschapshuis De Kei. Daar zullen alleen die winnaars van de kleurwedstrijd als VIP (very important person) bij aanwezig zijn. Ook de huisbezoeken van Sinterklaas aan de Reuselse kinderen gaan dit jaar digitaal plaats vinden. De goedheiligman zal de kinderen met videobellen te woord staan, in gesprekken die lopen via Teams. Aan het einde van zo’n gesprek kunnen er zo maar twee pieten aan de deur staan. Aanmelden hiervoor kan via een mail aan sinterklaas@sjbreusel.nl.