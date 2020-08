Reuselse kinderen vermaken zich opperbest tijdens dé week van het jaar

REUSEL - Verspreid over vier locaties, gaat de kindervakantieweek in Reusel dit jaar toch door. Het thema Zigeunerweek schuift wel een jaartje op.

Ingespannen, met het puntje van haar tong tussen de lippen, mikt Dewi Paulissen (12) de bal in een van de gaten bij het kamelenspel. Samen met Suus van Limpt (ook 12) die na haar komt, houdt ze bij de spellen ook nog een oogje op de jongere kinderen in het groepje van de Reuselse vakantieweek. Jeugdbelangen deed dit jaar de nodige aanpassingen, waardoor de vakantieweek met hetzelfde aantal kinderen door kan gaan. Voor de 270 kinderen en ruim 100 begeleiders is het dé week van het jaar.

,,Pff, ik ben blij dat we nu goed onderweg zijn, maar ook dat de grootste hitte weg is”, zucht Teun Schellens. Hij erkent dat hij met de organisatie de nodige zorgen heeft gehad over het doorgaan van het Reuselse jeugdvakantiewerk, maar is tevreden hoe het nu loopt.

Pagatters

,,Vorige week hadden we het met de kleinsten, bij ons zijn dat de pagatters, nog zwaar te halen in de hitte”, blikt hij terug. ,,Nu zijn de omstandigheden ideaal en doordat we opgesplitst zijn in vier groepen, oogt het ook een stuk rustiger.”

Toen de kinderen zich afgelopen maandag op terrein De Wilgenspot meldden, was het eerste wat hen opviel dat er veel minder grote voorzieningen opgesteld stonden. Bij de ingang is er een zoen en zoef-zone voor de ouders die de kinderen afleveren en elk kind desinfecteert bij aanvang de handen. Over het terrein lopen nog ‘desinfectieteams’ rond. ,,We proberen met elk risico rekening te houden”, legt Schellens uit.

De helft van de deelnemers kunnen in groepjes van acht kinderen op de Wilgenspot blijven, verdeeld over twee locaties. Een kwart gaat naar het gildenterrein en een kwart naar de Blokhut van Jong Nederland, beiden binnen een kilometer van de Wilgenspot.

,,Zoals elk jaar hadden we al ruim op tijd ons draaiboek gereed”, zegt Schellens. ,,Dit jaar hadden we het thema zigeuners, maar dat is niet haalbaar in de huidige omstandigheden.

Suus en Dewi gloeien nog na van het zinderende spel in de bossen, waaronder de vossenjacht. Met de kamelenrace verloopt het nu iets rustiger. ,,Maar het meest kijken we uit naar donderdagavond”, zegt Suus. ,,Wij zijn dit jaar de groep-achters en nemen voor het laatst deel aan de vakantieweek. Dit betekent dat wij dit jaar een nachtje mogen overnachten.”

Voor Suus zal dit niet haar laatste vakantieweek zijn, want zij heeft zich voorgenomen om volgend jaar al terug te komen als hulpleiding.