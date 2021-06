Reuselse kunstenaar Louis Nagelkerke gefascineerd door Indonesische cultuur

REUSEL - Als achtjarig jongetje haalde Louis Nagelkerke al de krant met het winnen van een tekenwedstrijd. Hij deed opleidingen in ceramiek, etaleren, tekenen en schilderen. In de jaren 80 kreeg hij bekendheid door het tekenen van trefzekere portretten. Geïnspireerd door de oosterse mens, muziek, dans en het Indonesische eiland Bali is de veelzijdige kunstenaar Nagelkerke (72) nog altijd dagelijks te vinden in zijn kleurrijke atelier in Indische sferen. Tussen de schilderijen en teakhouten beelden werkt hij aan een nieuwe expositie.

Nagelkerke heeft krant noch televisie in huis, deze zijn onbelangrijk voor de Reuselse kunstenaar. De tijd die is pas belangrijk. ,,Een half uur stelt misschien weinig voor, maar als je er op je sterfbed een half uur bijkrijgt is dat toch waardevol. Tijd is kostbaar.”

Voorliefde voor Bali

De in Eindhoven geboren kunstenaar woont 44 jaar in Reusel en heeft een voorliefde voor Bali. Ik kwam vroeger bij Indonesische vrienden thuis. Daar leerde ik mijn huidige vrouw, Myra, kennen en ik deel met haar de bijzondere voorliefde voor Bali.” De twee zijn zielsverwanten. ,,Dat is geen verdienste, maar dat is geluk hebben”, vult Myra aan. Zoals ze ook het kunstenaarsleven van haar man aanvult. ,,Teamwork is belangrijk in dit vak. Door gebrek hieraan zagen wij huwelijken stranden.” Myra maakt bijvoorbeeld opnames van haar werkende man. Zij staat hem met raad en daad terzijde. Maar met een kritisch oog, dat wel.

Mooie exposities

De artistiekeling is al ruim veertig jaar gefascineerd door de Indonesische cultuur. Hij werkte vijftien jaar lang op Bali voor een galerie in Jakarta en gaf mooie exposities. ,,Daar was grote belangstelling voor mijn werk. Er werd respectvol en positief mee omgegaan. Een verkocht schilderij kreeg een rode strik, toch even wat anders dan een rode sticker in Nederland. Hier heerst een andere mentaliteit op kunstgebied.” Vooraanstaande families in Indonesië hebben schilderijen van de Nederlandse kunstenaar in hun collectie. Nagelkerke kreeg contacten over de hele wereld en rolde van de ene opdracht in de andere.

In diensttijd deed Nagelkerk zijn voordeel met het talent. ,,Door opdrachten te schilderen kwam ik onder appèl uit. Ik werd het meest gevraagd voor portretten.”

Frits Philips

Met de aanschaf van video’s en boeken duikt hij in de materie. ,,Ik schilder vaak in thema’s zoals Mata Hari, Geisha’s, nostalgie, muzikanten, dieren en portretten. Met het portret van Frits Philips stond ik in 2015 op de voorpagina van Eindhovens Dagblad. Het was voor mij een eer en een bijzondere ervaring om deze vooraanstaande man te mogen portretteren. Frits was een aardige man en dat zie je terug in het portret.” Nagelkerk kreeg het schilderij, wegens plaatsgebrek, terug van grand café Meneer Frits, en is zoekende naar een passende locatie. ,,In het Philips Stadion zou het niet misstaan. Daar was Frits vaak te vinden om op zijn eigen stoeltje naar voetbalwedstrijden te kijken.”

Schoonheidsidealen

Nagelkerke is nooit zonder inspiratie of nieuwe ideeën. Zijn exposities zijn aan huis en voor genodigden. Zo werkt hij nu aan een tentoonstelling gebaseerd op cultuur van traditie en schoonheidsidealen. Het duurt nog even voordat Nagelkerk de geplande vijftien schilderijen voor de expositie klaar heeft, ,,Ik verwerk het mooie uit de culturen erin, zoals in dit schilderstuk ‘schilderij van de vrede’, waarbij een monnik symbool staat. Er is niet veel goed gegaan met het geloof en religie, maar ik bewonder de prachtige kunstschatten in kerken en kathedralen. Dat is het mooiste wat het geloof ons heeft gebracht.”