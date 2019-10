Reuselse memorialtoer memorabel: graf van onbekende soldaat krijgt naam en gezicht

,,This a special day for me and my familiy," zegt Pete Mansell, de neef die zijn oom nooit in levende lijve zag. ,,We wisten al enige jaren dat Vernon in de buurt van Reusel gesneuveld was, want een van zijn kameraden had zijn identiteitsplaatje meegebracht. Mede doordat Vernons weduwe (met zijn enige kind) al snel hertrouwde en voor onze familie uit beeld raakte, hadden wij verder geen aanknopingspunten.”