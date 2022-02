Reuselse molen maakt plaats voor 44 huurwoningen; vrijdag opening van De Mulder

Commotie over uilen in gesloopte molen Reusel

REUSEL - Wat is er met de kerkuilen in de Reuselse molen gebeurd? De sloop van de oude korenmolen heeft Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden in rep en roer gebracht. Hoog in de toren, boven in de balk op de as van de wieken, nestelden twee kerkuilen, bezweert de vereniging.

