Reuselse ondernemer Faes helpt jonge bedrijfjes: ‘Volg je eigen gevoel’

De Reuselse ondernemer moet er een beetje om lachen, want die uitspraak staat haaks op zijn werk als ‘parent’. In die rol adviseert hij, samen met een tiental collega's, jonge startende ondernemingen. Hij doet dat sinds een jaar.

Het zijn senior-ondernemers die dit binnen Brainport doen. ,,Toen ik destijds met mijn bedrijf begon, had ik dat soort hulp ook best willen hebben. Ik heb het allemaal zelf uit moeten vinden. Dat kan ook, maar soms is het fijn als iemand met je meedenkt en zegt: bel die eens, want die heeft daar verstand van.”

In zijn jonge jaren werd hij lid van een ondernemersvereniging waar hij Ad Wintermans ontmoette van Agio, de sigarenfabrikant. ,,Een grootheid, die man. Ik vond hem geweldig. Jammer dat we zo'n systeem van parents toen nog niet hadden.”

Eens in de zoveel tijd komt de parents bijeen en vinden er pitches plaats van startende, jonge ondernemers. Maximaal tien minuten krijgen die om hun idee te presenteren. ,,Geld is vaak een ding, want hoe krijg je het gefinancierd? Maar het zijn toch vooral ook mensen met een idee of een uitvinding. Hoe ga je daar mee verder. Dé vraag is meestal: wat vinden jullie van mijn idee? Is het iets?”

Faes waardeert het zeer dat hij zo de meest uiteenlopende vindingen via een presentatie krijgt voorgelegd. ,,Soms is het ook iets heel ingewikkelds. Je moet het allemaal maar kunnen volgen. Het overkomt me dat ik denk: waar gáát dit over? Maar in grote lijnen is de uitdaging hetzelfde. Ze hebben iets moois bedacht en willen daarmee verder.”