Reuselse raadsvergadering wordt overgedaan

Het was dinsdag de eerste keer dat de raad in digitale vorm bijeenkwam. De bedoeling was dat die vergadering via een livestream voor publiek thuis te volgen was, maar dat mislukte. ,,Ondanks dat we veel tijd en energie hadden gestoken om dit goed te laten verlopen, is er bij de video-verbinding iets fout gegaan,” zegt Van de Ven.

Bij het afstemmen aan het begin van die vergadering, afgelopen dinsdag, leek alles nog goed te gaan. Maar daarna viel de verbinding weg waardoor het publiek niet mee kon kijken. Hierdoor was de raad niet meer openbaar. In zo'n geval zou een burgemeester de vergadering meteen moeten verdagen.

,,Helaas kwamen we er pas na de raadsvergadering achter,” zegt Van de Ven. ,,Tijdens het overleg, wat slechts een half uur duurde omdat het alleen om een stemming en de stemverklaring ging, waren alle raadsleden voor elkaar in beeld. Wij kunnen op dat moment niet verder kijken dan ons eigen scherm.”

De burgemeester laat weten dat er nu eerst getest gaat worden hoe het beter kan. Daarna zal er zo snel mogelijk een nieuwe datum geprikt worden om de raad over te doen. PvdA-raadslid Toon van Dongen vertelt dat de raad onlangs wel ‘droog’ oefende. Hij merkte toen al hoe het systeem haperde, ondanks het feit dat hij thuis over een uitstekende internetverbinding beschikt. Van Dongen vermoedt dat dit te wijten is aan de Ibabs-applicatie die de gemeente gebruikt. Hij denkt dat het beter is een ander systeem te gebruiken, zoals Google Meet.

Als er een nieuwe datum is geprikt, zal dit de derde keer worden dat de raad zich over de toekomst van transportbedrijf CVL buigt. Tot voor kort koos de raad in Reusel-De Mierden er ondanks corona voor om fysiek te vergaderen. De laatste keer gebeurde dit vanwege de lockdown wel voor het eerst in ‘afgeslankte’ vorm, met acht van de vijftien raadsleden en zonder publiek. Maar in die raad van 26 januari bleek dat het CDA een hoofdelijke stemming wilde over CVL. Daarom moest er een voltallige, digitale bijeenkomst worden belegd.

Valkenswaard

Het is niet de eerste keer dat een raadsvergadering over moet. In mei kwam de raad van Valkenswaard in een soortgelijke situatie terecht. Toen was al tijdens de bijeenkomst bekend dat de livestream niet werkte en uitten raadsleden meteen al zorgen over de rechtsgeldigheid. Dit was toen voor burgemeester Anton Ederveen geen reden om de vergadering te verdagen. Later maakte hij hier zijn excuses voor.