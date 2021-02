Reuselse schoenenman werkte met hart en handen voor zijn zaak

REUSEL - In Reusel overleed afgelopen week na een ziekbed van enkele maanden Wil Basemans, op 80-jarige leeftijd. Hij was in het dorp vooral bekend van de zaak Basemans Schoenen in de Bakkerstraat.

Wil was de derde generatie uit een echte schoenmakersfamilie. Zijn vader en grootvader kwamen vanuit Hilvarenbeek naar Reusel en dreven daar een schoenenzaak zoals elk dorp die wel een had, en waar reparatie nog de hoofdmoot was.

Helpen na schooltijd

Anderhalf jaar terug vertelde hij nog voor een interview voor deze krant hoe hij al op de lagere school meehielp in de zaak van zijn vader. Na schooltijd fietste hij naar het Reuselse buitengebied om er schoenen op te halen voor reparatie en daarna weer weg te brengen.

Maar op het moment dat de discounters opkwamen sloeg hij een nieuwe weg in van dorpsschoenmaker naar specialisatie voor de betere schoenen en voetgezondheidscentrum. Hij bouwde zelf de zaak verder uit, met zijn vrouw Miek aan zijn zijde. Jarenlang was hij de man van de regelzaken rond de winkel, terwijl zij de verkoop deed. Dat zijn dochter hem opvolgde als de vierde generatie, betekende veel voor hem.

Reusel Sport en parochie

Wil Basemans was ook vele jaren actief in de Reuselse parochie, waar hij vrijwilliger was. Ook bij voetbalclub Reusel Sport was hij geen onbekende. Hij bouwde er een jarenlange relatie op door al vanaf 1970 de club te sponsoren. Vanuit die betrokkenheid ging hij ook de wedstrijden bekijken en werd zo een vaste supporter van de club. Op de website van de voetbalclub wordt er ook aandacht aan zijn overlijden besteed.

Op 79-jarige leeftijd vertelde Wil dat hij nog steeds actief betrokken was in de schoenenzaak, zowel met zijn hart als met zijn handen. Zo deed hij altijd nog een deel van de administratie. Zijn eigen vader die tot op 82-jarige leeftijd langs hem in de zaak werkte, was daarbij zijn voorbeeld.

Wil laat een vrouw, twee kinderen en drie kleinkinderen na. De afscheidsdienst is dinsdag 9 februari om 11.00 uur in de kerk in Reusel. De viering is online bij te wonen (www.sintclemens.eu/kerk-tv/)