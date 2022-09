Ria (85) stopt na 48 jaar als vrijwilliger op school. ‘Het begon met boeken kaften’

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind op school

Een halve dag was niet genoeg. Er kwam een documentatiecentrum en kinderen liepen binnen om informatie te zoeken voor klasseprojecten. ,,Dat was het leukst van alles. Ik wilde vroeger onderwijzeres worden. Maar na mijn mavo-opleiding verhuisden mijn ouders vanuit Amsterdam naar Brabant en ik vond een kantoorbaan. Voor documentatie zocht ik met de kinderen in de schoolbibliotheek naar boeken over hun project. Daarover moesten ze ook een vragenlijst invullen en een verhaaltje schrijven. Het was mijn taak om de opdrachten te beoordelen.”

Kinderen werden veel vrijer

Ria de Gruiter werkte samen met de conciërge of een andere ouder. Maar zodra hun kinderen doorstroomden naar het middelbaar onderwijs stopte het vrijwilligerswerk. ,,Tonnie van den Berg had geen kinderen meer op school en met haar vormde ik twintig jaar lang een team. Er is in al die jaren veel veranderd. Kinderen werden vrijer en de overschakeling van klas naar groep was wennen. Ik gaf eens een leerling de informatie die hij nodig had en zei: nu mag je weer terug naar de zesde klas. De jongen keek me aan: ik zit in groep acht hoor! Hoe ik het zo lang volhield? Ik woon naast de school, had geen verplichte werktijden, had plezier in de kinderen en het contact met de leerkrachten was prima. Ik hoorde er écht bij.”