Rian Maas is veertig jaar kleuterjuf: ‘de mooiste baan die er is’

Een feest zit er nu niet in. Juf Marjolein Wijfjes (51) kon afgelopen jaar haar 25-jarig jubileum ook al niet vieren. Terwijl ze allebei wel van een feestje houden. Maas: ,,Als het kan dan willen we voor de zomervakantie iets leuks doen, samen met de kinderen.”

Na haar opleiding aan de Kleuter Leidster Opleiding School (KLOS) begon Maas in 1981 bij de Kempenbloesem in Eersel, toen nog een aparte kleuterschool op het Areven. ,,Ik was negentien, en dolblij dat ik een baan had, die lagen in de tijd niet voor het oprapen.”

Eigen klas

Ze had haar eigen klas, vijf dagen in de week. Veel kinderen kwamen uit het buitengebied. Drie grote bussen brachten en haalden ze naar de scholen, óók tussen de middag. Na schooltijd mochten kinderen die bij een vriendje gingen spelen mee. Wijfjes kan zich dat nog goed herinneren van toen zij zelf op de Kempenbloesem zat.

In 1985 werd het kleuteronderwijs geïntegreerd in het basisonderwijs. Maas deed een aanvullende applicatiecursus, waardoor ze breder inzetbaar was. Ze maakte uitstapjes naar groep 3 en groep 7, maar haar hart bleef bij de kleuters.

Altijd goede zin

Maas: ,,Het leuke aan de kleuters is het pure, het onbevangene. De kleuters hebben altijd goede zin, ze staan overal voor open. Ze komen ’s ochtends binnen en vragen: ,,Wat gaan we vandaag doen?” Het is de eerste periode dat ze langer van huis weg zijn, je kunt ze vertrouwen en veiligheid geven, en dan staan ze open voor de wereld.”

Volgens Maas is het verschil met vroeger, dat kinderen nu meer inbreng en zeggenschap hebben. ,,Wij waren veel bleuer. Kinderen worden nu meer op hun intelligentie aangesproken.”

Hele families in de klas gehad



In veertig jaar heeft ze hele families in de klas gehad. ,,Er was laatst een kleuter die vroeg: Mijn broertje heeft bij jouw in de klas gezeten hè? Toen zei ik: ja, en jouw moeder ook. Hij moest even nadenken en zei: zaten die toen samen bij jou?”

Ook Wijfjes heeft een kind van een oud-leerling op school zitten. ,,Toen Rian 25 jaar in dienst was, zat mijn zoon bij haar in de klas.” Maas: ,,En mijn zoon zat bij jou in groep 8.”

Nu videobelt Maas een paar keer per week met de kleuters. ,,Ze zijn blij om je te zien, en kletsen best veel. Ze laten knuffeltjes en werkjes zien aan de andere kindjes, en we doen spelletjes. Het is eigenlijk heel leuk.”