Richard Kuijpers nieuwe prins bij De Bollemeppers

Kuijpers is met zijn vrouw Wendy en de twee kinderen Jarno en Gido woonachtig in Casteren. In het dagelijkse leven runt hij zijn eigen zaak Kuijpers Glas & Kitwerk. Met vriendengroep De Dagschotels heeft hij al vele carnavalsoptochten gelopen. Verder is Kuijpers fanatiek Formule 1 volger, nog actief als voetballer en maakt hij graag een ommetje in zijn Amerikaanse oldtimer. Tijdens de (paas)carnavalsdagen krijgt hij van Mark Verberne steun als adjudant.